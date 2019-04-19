В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров"

Общество 19.04.2019 12:49
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19.04.2019 12:49
Сегодня коммунальщики обнаружили течь на трубопроводе диаметром 800 мм, расположенном в Дзержинском районе, сообщает ИА "Высота 102". По информации "Концессий теплоснабжения", ограничение горячего водоснабжения затронуло около 100 жилых домов и учреждений микрорайона "Семь ветров". Учитывая большой диаметр сети, возобновить подачу горячей воды планируется утром 20 апреля. Сообщается, что перед началом сварочных работ понадобится порядка 5 часов на то, чтобы слить воду из трубы, столько же времени уйдет на обратное заполнение системы. В настоящее время производится спуск воды. Холодную воду у потребителей отключать не будут.
В ликвидации аварии задействовано 8 единиц специальной техники, включая кран, экскаваторы, илососы.
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