В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорами





Бойцы волгоградского спецподразделения полиции “Гром” сдали кровь в преддверии Всероссийского дня донора. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. На помощь нуждающимся в крови гражданам пришли 24 бойца спецподразделения. Среди них были и те, кто сдает кровь постоянно.

Как отмечают врачи, спецназовцы очень хорошие доноры - они в хорошей физической форме и регулярно проходят медицинские осмотры.

Отметим, что после соответствующей обработки кровь отправят в медучреждения. Там она поможет спасти жизнь и здоровье многим волгоградцам. Донорскую кровь переливают пострадавшим в авариях и на пожарах, многим тяжелобольным людям. Нужна она и тем, кто пострадал от действия ядов, в том числе и угарного газа. А случаи когда от него страдают самые маленькие жители региона, к сожалению, не редкость.

Напомним, что в России с 2007 года день донора отмечается ежегодно 20 апреля. Дата выбрана не случайно. 20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице. Этим он спас жизнь своей пациентки.