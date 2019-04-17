В Волгограде сильный ветер прервал сообщение с островом Сарпинским

Общество 17.04.2019 17:30
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17.04.2019 17:30
Вечерние рейсы теплоходов между Волгоградом и островом Сарпинским отменены по погодным условиям. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в речпорту Волгограда. Речные трамвайчики не будут ходить по маршрутам “Тулака-Сарпинский” и “Обувная-Сарпинский”. Так, по расписанию, теплоход должен был отправиться от причала “Тулака в 16:30, а обратно выйти в 17:40. Рейс от Сарпинского до “Обувной” был назначен на 17:00, а обратное отправление на 17:20.
Напомним, сегодня в Волгограде объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением порывов ветра до 18-23 метров в секунду.
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