В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила награду

Общество 17.04.2019 12:14
421 5
17.04.2019 12:14
Сегодня директору детской школы искусств «Воскресение» Елене Антоновой вручили Почетный знак «За верность Отечеству». Как сообщает ИА «Высота 102», награду педагог получила на заседании Волгоградской городской думы.
Почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» учрежден для награждения граждан, в том числе, за высокие достижения в области науки, культуры, искусства и просвещения. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, Елена Антонова более 20 лет посвятила работе в «Воскресении». Из них 7 лет она руководит учреждением. Сегодня это одна из самых крупных детских школ искусств Волгограда. Здесь обучаются более 1000 ребят из разных районов города. Дважды за последние годы школа становилась победителем муниципального конкурса среди профильных организаций, в 2017 году получила звание лауреата Общероссийского конкурса «50 лучших ДШИ России».
В 2018 году школу «Воскресение» окончили 75 воспитанников, завершивших своё обучение по программам: «Хоровое пение», «Вокальное исполнительство», «Театральное искусство», «Инструментальное исполнительство» и другим направлениям.
Справка. Почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» представляет собой восьмиконечную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей золотистого и серебристого цвета. В середине звезды - круг с эмалевыми полосками, совпадающими по цвету с лентой медали «За оборону Сталинграда», в центре круга расположены накладное золотистое изображение Спасской башни Московского Кремля и скульптуры «Родина-мать зовет». Почетный знак изготавливается из мельхиора и латуни. В год, согласно решению Волгоградской городской думы, может вручаться не более 10 таких наград.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77522 0
20.03.2019 20:02
43969 8
30.03.2019 18:46
40088 0
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев17.04.2019 15:02
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку17.04.2019 14:09
Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в Москве17.04.2019 13:04
В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК17.04.2019 12:38
Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселения17.04.2019 11:49
В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детей17.04.2019 11:49
Волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» увеличили «зелёную территорию» Заканалья17.04.2019 09:43
Денег нет, но вы терпите: как в Волгограде работодатели экономят на сотрудниках16.04.2019 20:37
Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей16.04.2019 17:36
В Волгоградской области пристав из-за показателей оставила мать с ребенком без денег16.04.2019 17:00
Фонд капремонта Волгоградской области утвердил план работы на ближайшие три года16.04.2019 15:10
В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана труда16.04.2019 14:53
На звание Почетного гражданина Волгограда претендуют два отставных полковника16.04.2019 12:06
Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде претендует на досрочное возвращение прав (ВИДЕО)16.04.2019 10:25
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений15.04.2019 19:46
Реклама