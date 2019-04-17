В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила награду





Сегодня директору детской школы искусств «Воскресение» Елене Антоновой вручили Почетный знак «За верность Отечеству». Как сообщает ИА «Высота 102», награду педагог получила на заседании Волгоградской городской думы.

Почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» учрежден для награждения граждан, в том числе, за высокие достижения в области науки, культуры, искусства и просвещения. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, Елена Антонова более 20 лет посвятила работе в «Воскресении». Из них 7 лет она руководит учреждением. Сегодня это одна из самых крупных детских школ искусств Волгограда. Здесь обучаются более 1000 ребят из разных районов города. Дважды за последние годы школа становилась победителем муниципального конкурса среди профильных организаций, в 2017 году получила звание лауреата Общероссийского конкурса «50 лучших ДШИ России».

В 2018 году школу «Воскресение» окончили 75 воспитанников, завершивших своё обучение по программам: «Хоровое пение», «Вокальное исполнительство», «Театральное искусство», «Инструментальное исполнительство» и другим направлениям.

Справка. Почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» представляет собой восьмиконечную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей золотистого и серебристого цвета. В середине звезды - круг с эмалевыми полосками, совпадающими по цвету с лентой медали «За оборону Сталинграда», в центре круга расположены накладное золотистое изображение Спасской башни Московского Кремля и скульптуры «Родина-мать зовет». Почетный знак изготавливается из мельхиора и латуни. В год, согласно решению Волгоградской городской думы, может вручаться не более 10 таких наград.











