



Более 50-ти саженцев разных пород деревьев и кустарников высадил отряд волонтёров АО «КАУСТИК» на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Озеленением набережной Волги в Заканалье волонтёры «КАУСТИКа» занимаются второй год подряд. В апреле 2018-го здесь уже были высажены два десятка деревьев, в этом году их соседями стали ещё более 50-ти саженцев сахаристого клёна, каштана, калины, барбариса и других растений. Также второй год подряд все саженцы «КАУСТИК» приобретает в Дендрарии Красноармейского района, поскольку у адаптированного посадочного материала больше шансов на выживание. Районные службы по благоустройству и озеленению взяли на себя обязательства регулярного полива молодых деревьев.

Напомним, это уже не первая экологическая акция отряда волонтёров «КАУСТИКа», которому в эти дни исполняется ровно год. Кроме высадки деревьев и кустарников на Севастопольской набережной, в октябре прошлого года сотрудники предприятия, объединённые идеями добровольной и бескорыстной помощи, впервые приняли участие в общероссийской акции «Живи, лес!». Тогда 160 молодых саженцев волонтёры поселили на территории, прилегающей к самому крупному медицинскому учреждению Красноармейского района, – больнице № 15. Отряд волонтёров «КАУСТИКа» также регулярно помогает местному контактному зоопарку, проводит трудовые десанты в приют для бездомных животных, принимает непосредственное участие в организации и проведении мероприятий для детей с ограниченными возможностями.