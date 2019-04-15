



Обеспечить дежурства в каждом населенном пункте, провести кустовые сборы с главами поселений, активизировать работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и усилить разъяснительную работу с населением — такие задачи, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на обладминистрацию, сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим подчиненным.

Глава региона напомнил, что пожароопасная обстановка в Волгоградской области остается напряженной — регистрируются случаи бесконтрольного отжига растительности, в выходные дни возрастает количество угроз в зеленых массивах, куда на отдых выезжают жители.

"Необходимо всем ответственным — органам власти всех уровней во взаимодействии с главами муниципальных образований, профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти, усилить работу", - заявил губернатор. Он поставил задачу продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в муниципальных образованиях, особое внимание при этом обратить на контроль над проведением отжига растительности; назначить ответственных и обеспечить дежурства в поселениях; своевременно провести комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, жилых и производственных зданий, инфраструктурных и природных объектов. В лесных массивах и на территории природных парков — продолжить подготовку дорог для проезда спецтехники, привести в порядок действующие и обустроить новые минерализованные полосы. Отметим, с 1 апреля на территории региона введен и действует пожароопасный период. Силы и средства противопожарной службы переведены на усиленный режим и находятся в повышенной готовности.







