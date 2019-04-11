Общество

Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской области

Общество 11.04.2019 21:29
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11.04.2019 21:29


Сегодня в Волгограде полицейским официально представили нового начальника  Главного следственного управления регионального главка  полковника юстиции Владислава Струкова, бывшего до этого временным исполняющим обязанности главы ГСУ. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, “знакомство” проводил заместитель министра внутренних дел России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов, который прибыл сегодня в Волгоград.
Отметим, что указ о назначении был подписан президентом 1 апреля. Новый начальник следственного управления, он же заместитель начальника регионального главка МВД, служит в правоохранительных органах с 1993 года. Тогда он начал службу рядовым милиционером.  После окончания Волгоградского юридического института МВД России работал следователем в Ворошиловском РОВД. С 2001года  занимал различные руководящие должности в следственных подразделениях  УМВД по  Волгограду и ГУ  МВД России по Волгоградской области.

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