Общество 11.04.2019 21:29
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11.04.2019 21:29
Сегодня в Волгограде полицейским официально представили нового начальника Главного следственного управления регионального главка полковника юстиции Владислава Струкова, бывшего до этого временным исполняющим обязанности главы ГСУ. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, “знакомство” проводил заместитель министра внутренних дел России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов, который прибыл сегодня в Волгоград.
Отметим, что указ о назначении был подписан президентом 1 апреля. Новый начальник следственного управления, он же заместитель начальника регионального главка МВД, служит в правоохранительных органах с 1993 года. Тогда он начал службу рядовым милиционером. После окончания Волгоградского юридического института МВД России работал следователем в Ворошиловском РОВД. С 2001года занимал различные руководящие должности в следственных подразделениях УМВД по Волгограду и ГУ МВД России по Волгоградской области.
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