



Сегодня, 11апреля стартует третий сезон реалити-шоу «Теперь Я Босс! Своего Дела» — совместного проекта Сбербанка, телеканала «Пятница!» и Dentsu Aegis Network. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, запланировано 10 выпусков. Из них зрители узнают о работе cети фитнес-клубов Х-fit, магазинов SELA, салонов красоты МОНЕ и других компаний.

Проект «Теперь Я Босс! Своего Дела» был запущен в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка — меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются на старт бизнеса и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены на собственном опыте понимают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса и решают масштабные задачи.

Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «В новом сезоне зрители вновь получат возможность познакомиться с полезными инструментами и проверенными в деле идеями по управлению бизнесом известных российских компаний. На наш взгляд, этот проект интересен не только уже действующим предпринимателям, но и тем, кто только мечтает о своем деле. Надеемся, что наше шоу станет для них отправной точкой и путеводителем, ведь мы показываем, как различные виды бизнеса построены изнутри, какие подводные камни могут встречаться и как их избежать».

Аудитория проекта «Теперь Я Босс! Своего Дела» составила 20 млн человек, рейтинг шоу — на уровне самых ярких премьер телеканала «Пятница!» и превышает среднеканальные показатели. Согласно опросу, шоу понравилось 88% его зрителей (отмечали полезность, информативность и доступность программы), а 90% респондентов ждут новых выпусков передачи. Все выпуски первого и второго сезона шоу можно посмотреть на svoedelo.blog.