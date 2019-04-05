Волгоградцы потрудились на высадке лип около храма





Сегодня жители близлежащих домов совместно с администрацией Центрального района высадили 48 саженцев войлочной липы на главной аллее у храма Иоанна Предтечи на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, всего этой весной в парке на верхней террасе набережной появится более 10 тысяч деревьев и кустарников, а также три тысячи роз. Дополнительное озеленение парка ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно пожеланиям волгоградцев.

«В прошлом году совместно с жителями мы обсуждали, какие деревья они хотят видеть в парке. Волгоградцы просили подобрать устойчивые к местному климату породы растений, чтобы при этом они давали тень в жару. На основании этих предложений научные сотрудники сформировали дендроплан. В него вошли такие породы деревьев, как липа, рябина, каштан, которые имеют хорошую крону. А чтобы обеспечить растениям надлежащий уход, на территории всего парка уложена новая поливочная система», - рассказал глава администрации Центрального района Владимир Матасов.

Как отметила дендролог проекта Ирина Хаванцева, центральные аллеи сформированы так, чтобы не закрывать вид на храм Иоанна Предтечи и в то же время создавать тень. Поэтому по краям, где расположены места отдыха со скамейками, агрономы высаживают высокорослый клен сахаристый серебристый, а по центру – менее высокие и формирующие пышную крону липы войлочные. Кроме того, все деревья, которые сегодня высаживают в парке, привиты. Так, сортовые липы привиты на русскую липу, что обеспечит им устойчивость к вредителям, болезням, неблагоприятным погодным условиям.

Посадочные работы на верхней террасе стартовали в начале этой недели. Первыми растениями, которые дополнили зеленую зону парка, стали двухметровые клены, яблони, рябины, береза и кусты бирючины. В ближайшее время набережную также украсят ели, сосны, можжевельник, катальпы, ивы и другие деревья. Около лавочек распустятся форзиции, цветущие ярко-желтыми цветами, и кусты сирени 12 сортов, среди которых «Алексей Маресьев», «Люси Бальте», «День Победы», «Красная Москва», «Маршал Василевский» и другие. Высота кустарников сирени составит от 150 до 170 сантиметров. Около трех тысяч кустов роз разных сортов будут высажены в цветниках вдоль аллей и возле фонтана «Искусство». Одновременно в парке продолжается укладка рулонного газона – рабочим предстоит расстелить свыше 50 тысяч квадратных метров зеленого покрытия.



