Общество

В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставов

Общество 04.04.2019 16:35
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04.04.2019 16:35


Надзорное ведомство подвело итоги проверки работы судебных приставов в регионе. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в минувшем году сотрудниками прокуратуры были выявлены более 4 тысяч нарушений в работе судебных приставов-исполнителей. Самыми распространенными стали неполное или несвоевременное исполнение комплекса мер по взысканию задолженностей. Так, в Волжском сотрудники УФССП России не проявляли должной активности при взыскании административных штрафов в сфере оборота алкогольной продукции. В Тракторозаводском районе прокуратура обнаружила исполнительные производства о взыскании с организации зарплатного долга на сумму около 200 тысяч рублей.
При этом пристав не проверил и не ограничил операции по счету организации-должника. По представлению прокуратуры района нарушения были устранены, а зарплата выплачена.
В Ворошиловском райотделе регионального УФССП подобное постановление о взыскании долга с заработка осужденного было вынесено лишь спустя 8 месяцев с момента получения сведений о заключении должника. 
Были выявлены и случаи нарушений закона, совершаемые приставами для “улучшения” показателей. Например, в Алексеевском районе было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. По данным надзорного ведомства, пристав подделал заявления от имени взыскателя о возвращении исполнительного документа о взыскании алиментов. После чего исполнительное производство было окончено. 
В Михайловском районе бывший судебный пристав-исполнитель присвоила и растратила деньги взыскателей. За это районный суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима.
В целом по результатам проверки региональная прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Волгоградской области. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

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