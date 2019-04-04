В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставов

Общество 04.04.2019 16:35
4718 14
04.04.2019 16:35
Надзорное ведомство подвело итоги проверки работы судебных приставов в регионе. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в минувшем году сотрудниками прокуратуры были выявлены более 4 тысяч нарушений в работе судебных приставов-исполнителей. Самыми распространенными стали неполное или несвоевременное исполнение комплекса мер по взысканию задолженностей. Так, в Волжском сотрудники УФССП России не проявляли должной активности при взыскании административных штрафов в сфере оборота алкогольной продукции. В Тракторозаводском районе прокуратура обнаружила исполнительные производства о взыскании с организации зарплатного долга на сумму около 200 тысяч рублей.
При этом пристав не проверил и не ограничил операции по счету организации-должника. По представлению прокуратуры района нарушения были устранены, а зарплата выплачена.
В Ворошиловском райотделе регионального УФССП подобное постановление о взыскании долга с заработка осужденного было вынесено лишь спустя 8 месяцев с момента получения сведений о заключении должника.
Были выявлены и случаи нарушений закона, совершаемые приставами для “улучшения” показателей. Например, в Алексеевском районе было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. По данным надзорного ведомства, пристав подделал заявления от имени взыскателя о возвращении исполнительного документа о взыскании алиментов. После чего исполнительное производство было окончено.
В Михайловском районе бывший судебный пристав-исполнитель присвоила и растратила деньги взыскателей. За это районный суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима.
В целом по результатам проверки региональная прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Волгоградской области. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42608 8
30.03.2019 18:46
38433 0
20.03.2019 14:25
25445 27
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсах04.04.2019 17:57
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области04.04.2019 15:01
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»04.04.2019 14:16
В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза региона04.04.2019 13:36
В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавших04.04.2019 11:13
К «Зелёному Марафону» Сбербанка присоединятся Курск и Элиста04.04.2019 10:38
На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегу03.04.2019 21:51
В Волгограде определили дни массовых субботников03.04.2019 15:55
В Волгограде освятили два малых купола собора Александра Невского03.04.2019 13:48
На пересечении набережной Волгограда с улицей Комсомольской изменят схему движения03.04.2019 13:42
В Волгограде любителя езды "под градусом" отправили в колонию03.04.2019 12:32
Суд трижды отказал администрации Волжского в попытке выселить жильцов-мучителей соседей03.04.2019 12:09
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧС03.04.2019 11:56
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде03.04.2019 11:53
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через суд03.04.2019 09:49
Реклама