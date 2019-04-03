В Волгограде освятили два малых купола собора Александра Невского





Чин освящения двух малых куполов строящегося в центре Волгограда собора Александра Невского сегодня совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщает ИА «Высота 102», к концу недели уже освященные купола будут подняты на храм. Всего малых куполов на соборе будет четыре.





Воссоздание собора Александра Невского, взорванного большевиками в 1932 году, продолжается в Волгограде с апреля 2016 года на пожертвования благотворителей. Завершить работы по строительству и внутреннему убранству планируется полностью к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Дата будет отмечаться в России в 2021 году.



