В Волгограде освятили два малых купола собора Александра Невского

Общество 03.04.2019 13:48
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03.04.2019 13:48
Чин освящения двух малых куполов строящегося в центре Волгограда собора Александра Невского сегодня совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщает ИА «Высота 102», к концу недели уже освященные купола будут подняты на храм. Всего малых куполов на соборе будет четыре.
Воссоздание собора Александра Невского, взорванного большевиками в 1932 году, продолжается в Волгограде с апреля 2016 года на пожертвования благотворителей. Завершить работы по строительству и внутреннему убранству планируется полностью к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Дата будет отмечаться в России в 2021 году.
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