В Волгограде любителя езды "под градусом" отправили в колонию

Общество 03.04.2019 12:32
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03.04.2019 12:32
К реальному лишению свободы приговорил областной суд любителя нетрезвой езды Сергея Сергеева. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, 45-летнего мужчину не раз задерживали, когда он пьяным садился за руль. Последний раз полицейские поймали его в ноябре прошлого года. Тогда он уже имел непогашенную судимость за такое же нарушение.
Светлоярский районный суд приговорил автолюбителя к году лишения свободы условно и лишению водительских прав сроком на 2 года.
Сочтя такое наказание слишком мягким, прокуратура обжаловала его в облсуде. Теперь Сергееву предстоит провести 1 год и 10 дней в колонии-поселении, а прав он лишится на два с половиной года.
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