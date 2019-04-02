Общество

На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой

Общество 02.04.2019 15:27
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02.04.2019 15:27


На полигоне Прудбой стартовал армейский конкурс “Снайперский рубеж”. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе ЮВО, в этом году в нем впервые участвуют женщины снайперы. Всего на огневые позиции вышли более 70 мастеров точной стрельбы. Продолжатели дела легендарных снайперов Великой Отечественной войны Василия Зайцева и Алии Молдагуловой наравне соревнуются в “индивидуальном зачете” - первом этапе конкурса. Им предстоит выполнить семь упражнений: “Квалификация”, “Стрельба на зачет”, “Снайпер в обороне в ночное время”, “Пирамида”, “Снайпер в наступлении”, “Стрельба выносом точки
прицеливания” и “Стрельба из неудобного положения”. Так, для выполнения упражнения “Снайпер в наступлении” конкурсантам
предстоит из различных положений за четыре минуты поразить три мишени: “Ручной пулемет” на дальности до 400 метров, “Поясную фигуру” на дальности до 600 метров и “Ростовую фигуру” на дальности до 800 метров. На это им дается всего шесть выстрелов. Для прохождения “Стрельбы выносом точки прицеливания” участникам придется за три минуты из положения лежа поразить три мишени на дальности от 300 до 600 метров. На это опять же дается только шесть выстрелов. 
За каждую пораженную мишень снайперу начисляется по 10 баллов. Победит тот, кто покажет наилучший результат.

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