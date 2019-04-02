В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина









Как сообщает ИА «Высота 102», строители сняли новенькую тротуарную плитку и затронули молодой газон. Как удалось выяснить информагентству на месте, это связано с тем, что у компании, занимающейся возведением катка в пойме реки Царицы, ранее возникли проблемы с подрядчиком, который не проложил коммуникации. Теперь работы начал вести другой подрядчик. Напомним, что каток в пойме реки Царица обещали открыть к началу февраля текущего года, однако этого не произошло - строительство объекта продолжается до сих пор.

















Сквер Пушкина, который лишь совсем недавно начал радовать своим новым обликом жителей Волгограда, изуродовали траншеи для прокладки канализации.