В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина

Общество 02.04.2019 12:52
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02.04.2019 12:52
Сквер Пушкина, который лишь совсем недавно начал радовать своим новым обликом жителей Волгограда, изуродовали траншеи для прокладки канализации.
Как сообщает ИА «Высота 102», строители сняли новенькую тротуарную плитку и затронули молодой газон. Как удалось выяснить информагентству на месте, это связано с тем, что у компании, занимающейся возведением катка в пойме реки Царицы, ранее возникли проблемы с подрядчиком, который не проложил коммуникации. Теперь работы начал вести другой подрядчик. Напомним, что каток в пойме реки Царица обещали открыть к началу февраля текущего года, однако этого не произошло - строительство объекта продолжается до сих пор.
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