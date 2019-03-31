Общество

В Волгоградской области открывается навигация

Общество 31.03.2019 10:00
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31.03.2019 10:00


В Волгоградской области завтра, 1 апреля – открытие навигации на судоходных водоемах. Об этом сообщили ИА «Высота 102»  в региональном управлении МЧС. При этом использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава с введением следующих ограничений. Так, под запретом -  заход ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в реку Ахтубу (левый берег) и границей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда (завод ЖБИ-3, правый берег). Также запрещено движение вдоль правого берега реки Волги на участках от высоковольтной линии электропередач завода "Красный Октябрь" до причала элеватора и от створа яра "Насоныч" (3 километра ниже села Райгород) до Ушаковской воложки. Пересечение маломерными судами судового хода на указанных участках должно производиться на траверзе баз (сооружений) для их стоянок. Не пустят лодки ближе полукилометра вверх по Волгоградскому водохранилищу от плотины Волжской ГЭС, запрещается плавание на акваториях и в районах, объявленных закрытыми в том числе для рыболовства.  ГУ МЧС по Волгоградской области также напоминают, что нельзя использовать водные мотоциклы или аналогичные средства  в тёмное время суток, в тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

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