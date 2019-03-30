Общество

Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице

Общество 30.03.2019 18:46
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30.03.2019 18:46


Неожиданные гости нагрянули сегодня в волжскую городскую клиническую больницу №1 имени Фишера. Как сообщает ИА «Высота 102», в четвертом часу дня около медучреждения остановился черный микроавтобус, из которого вышли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин,  заместитель главы региона Владимир Шкарин, председатель облкомздрава Анатолий Себелев, депутат облдумы Наталья Семенова. Как признался потом один из спутников главы региона, цель поездки глава региона озвучил не сразу, а по дороге в Волжский Андрей Бочаров по интернету посмотрел трансляцию матча «Ротор-«Зенит-2».
Внимание представительной делегации привлекла сначала территория около медучреждения, где отсутствовал пункт пропуска. Здесь паркуются как таксисты, так и посетители с медперсоналом, сюда же подъезжают неотложки. «Что за бардак?», - эмоционально охарактеризовал увиденное губернатор. Другой «сюрприз» ждал главу региона в приемном отделении. Губернатор и его сопровождающие не нашли никого из руководства медучреждения, а «за старшего» по медицинской части выступил лишь дежурный врач.
Еще одно разочарование ожидало главу региона, когда он решил проверить, как идет капремонт медучреждения. На третьем этаже здесь должно  разместиться сосудистое отделение – составляющая будущего регионального сосудистого центра, который будет обслуживать жителей Заволжья. На реконструкции отделения должны работать около 40 рабочих, однако удалось застать лишь 12 человек. Никто из руководства медучреждения работы не контролировал, нашелся лишь главный инженер. Между тем, хотя сроки сдачи объекта еще позволяют не волноваться, работы здесь должны кипеть. Отсутствие должного внимания к реконструкции объекта, который входит в национальный проект в  сфере регионального здравоохранения, вызвало негодование у главы региона. «Андрей Иванович сам живет этими проектами в буквальном смысле слова, поэтому такой же самоотдачи требует от других, независимо от того, выходной это день или будний. Руководители объектов, которые входят в нацпроекты, чиновники, кто за них отвечает, все должны "гореть" этим», - пояснил позднее один из сопровождающих главы региона. 


К сожалению, проинспектировать поликлинику больницы имени Фишера Андрею Бочарову не удалось – она работала до 14-00. Между тем, здесь также проходит капитальный ремонт в рамках реконструкции медучреждения. 
Если у медперсонала неожиданный визит главы региона вызвал панику и оторопь, то у пациентов – живейший интерес. «Если сам губернатор сюда приехал, есть надежда, что в больнице реально все изменится к лучшему», - признавались пациенты. Известно, что Андрей Бочаров, в частности, неоднократно инспектировал строящиеся и реконструируемые медучреждения, такие, как волгоградскую клиническую больницу №7, клиническую больницу скорой медицинской помощи №25, которые сегодня являются образцовыми в системе регионального здравоохранения. 


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