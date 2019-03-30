В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именами



В начала мая в центральном районе Волгограда зацветут 50 тысяч цветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня на сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку петуний, бегоний, колеусов, тагетесов и других сортов цветов. Еще три тысячи роз украсят парк на верхней террасе Центральной набережной – к озеленению подрядчик приступит в ближайшее время.

Яркие цветочные композиции агрономы разобьют на главных улицах и в зеленых зонах Центрального района. Так, например, у Вечного огня на площади Павших Борцов в клумбах распустятся 11 тысяч красных, белых и желтых петуний, клумбу у монумента «Стрельцы» украсит российский триколор из 500 цветов этого сорта. Кроме того, петунии специалисты «Волгоградзеленхоза» высадят в сквере 8-е Марта, у памятника Ефремову в бульварной части проспекта Ленина, памятника Хользунову на Центральной набережной, у стелы на Аллее Героев.

Помимо петуний цветочные композиции сформируют из разноцветных бегоний, бальзамина, колеуса, агератума, цинерарии, сальвии, тагетеса. Они появятся на разделительной полосе по ул. Невской, в клумбах у фонтана «Искусство», на площади Ленина, на бульварной зоне проспекта Ленина и на других территориях.

Фиолетовые и розовые бальзамины, белая бегония, оранжевые комусы расцветут на обновленной зоне отдыха у Дома профсоюзов. Навесные кашпо появятся на бульваре по проспекту Ленина и улице Мира, а также на разделительной полосе на пересечении ул. Мира и Комсомольской. Накануне майских праздников цветники разобьют и в остальных районах Волгограда.



