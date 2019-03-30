Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»

Общество 30.03.2019 11:20
3576 0
30.03.2019 11:20
Молодежный десант зачистил от сухостоя, прошлогодней листвы и мусора мемориальный комплекс "Остров Людникова" в поселке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Молодые люди принесли с собой необходимый для уборки реквизит: грабли, метла, перчатки, полиэтиленовые пакеты. Помогла с организацией субботника депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Анна Кувычко, которая также приняла активное участие в наведении чистоты и порядка на территории мемориального комплекса.
"Это место знаковое для всех волгоградцев. Именно здесь в 42-м году шли ожесточенные бои, здесь воины героически сражались за нашу свободу, - сказала депутат. - Впереди у нас еще много таких субботников, потому что весь апрель мы будем наводить порядок. И особое внимание уделять территориям, важным для нашего региона".
По словам депутата, месячник чистоты, который стартует в Волгограде 1 апреля, позволит достойно подготовиться к главному празднику - Дню Победы.
Отметим, что субботник прошел совсем не скучно, а дружно и под музыку. Молодые люди смели весь мусор в кучи, сложили его в полиэтиленовые пакеты, которые затем вывезли. В завершении мероприятия все почтили память павших героев, возложили к памятнику красные гвоздики.
Справка. По территории Нижнего поселка завода "Баррикады" в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. Участок обороны дивизии и получил название "Остров Людникова". С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года. Они удерживали участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину (так называемый "остров Людникова"), отражая с севера, запада и юга атаки врага. На территории этого легендарного места несколько братских могил и памятников.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
41760 8
20.03.2019 14:25
24972 27
11.03.2019 14:43
33230 61
В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именами30.03.2019 12:14
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонт30.03.2019 10:28
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлинику30.03.2019 10:27
Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горем29.03.2019 21:14
Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снега29.03.2019 18:58
Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавал29.03.2019 17:06
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах29.03.2019 15:53
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорог29.03.2019 14:11
Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселе29.03.2019 13:11
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцем29.03.2019 12:58
«Все равно буду жить в России»: из Волгограда в Нигерию депортируют болельщика ЧМ-201829.03.2019 08:23
В Волгоградской области партии «спустили» за квартал 16 млн рублей28.03.2019 15:47
"Сколько вешать в граммах?": активисты "Народного контроля" в Волгограде нагрянули в торговые точки с проверкой28.03.2019 15:45
В Волгоградской области больше 20 тысяч работодателей держат сотрудников на «голодном пайке»28.03.2019 15:04
В Волгоградской области у мигрантов-овощеводов нашли подозрительные химикаты28.03.2019 10:36
Реклама