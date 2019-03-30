Общество

Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»

Общество 30.03.2019 11:20
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30.03.2019 11:20




Молодежный десант зачистил от сухостоя, прошлогодней листвы и мусора мемориальный комплекс "Остров Людникова" в поселке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Молодые люди принесли с собой необходимый для уборки реквизит: грабли, метла, перчатки, полиэтиленовые пакеты. Помогла с организацией субботника депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Анна Кувычко, которая также приняла активное участие в наведении чистоты и порядка на территории мемориального комплекса. 
"Это место знаковое для всех волгоградцев. Именно здесь в 42-м году шли ожесточенные бои, здесь воины героически сражались за нашу свободу, - сказала депутат. - Впереди у нас еще много таких субботников, потому что весь апрель мы будем наводить порядок. И особое внимание уделять территориям, важным для нашего региона". 
По словам депутата, месячник чистоты, который стартует в Волгограде 1 апреля, позволит достойно подготовиться к главному празднику - Дню Победы.
Отметим, что субботник прошел совсем не скучно, а дружно и под музыку. Молодые люди смели весь мусор в кучи, сложили его в полиэтиленовые пакеты, которые затем вывезли. В завершении мероприятия все почтили память павших героев, возложили к памятнику красные гвоздики.
Справка.  По территории Нижнего поселка завода "Баррикады" в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. Участок обороны дивизии и получил название "Остров Людникова". С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года. Они удерживали участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину (так называемый "остров Людникова"), отражая с севера, запада и юга атаки врага. На территории этого легендарного места несколько братских могил и памятников.

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