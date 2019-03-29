Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцем

Общество 29.03.2019 12:58
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29.03.2019 12:58
Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней жительницы Ленинского района за вступление в фиктивный брак с гражданином Таджикистана. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Недавно в подразделение по вопросам миграции Ленинского района обратился 28-летний мужчина. Он подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание и получение вида на жительство в России. Гражданин Таджикистана также передал полицейским свидетельство о заключении брака с россиянкой и документы о том, что живет вместе с супругой. Но при проверке выяснилось, что со дня регистрации брака вместе они не жили. Женщина рассказала, что вышла замуж по просьбе одного из своих знакомых. Он просил помочь получить уроженцу Таджикистана российское гражданство. При этом женщина не знала, где на самом деле находится ее супруг. За фиктивный брак женщине может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Что касается ее “мужа”, то он будет выдворен из России.
Отметим, что это правонарушение было пресечено полицейскими совместно с коллегами из регионального УФСБ.
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