В Волгограде в отрезанный от голубого топлива дом возвращают газ

Общество 28.03.2019 13:39
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28.03.2019 13:39
У жителей дома №33/1 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда сегодня праздник. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, к дому приехала бригада рабочих, которые начали заваривать трубы газопровода. Жители дома, который отключили от голубого топлива позавчера вечером, не могут поверить своему счастью: неужели теперь они смогут приготовить суп, попить горячего чая и даже принять душ?
Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", аварийный дом был отключен от газа из-за утечки, произошедшей в одной из квартир, 26 марта. После устранения утечки аварийная бригада срезала газовые трубы, так как нашла нарушения эксплуатации общедомового оборудования. Но выяснилось, что устранять эти нарушения и оплачивать работы по возвращению голубого топлива некому. Несмотря на то, что жители и этого дома и других аварийных жилых зданий, расположенных рядом, оплачивают услуги по содержанию жилья ООО «ДУД», на самом деле эта УК имеет признаки компании-«фантома» и выйти на ее "след" невозможно. В администрации Кировского района также признали, что дом, который отключили от газа, не обслуживается ни одной УК. Поэтому хлопоты по возвращению голубого топлива в 18 квартир чиновникам пришлось взять на себя.
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