Общество

«Лишние люди»: оставшийся без управления дом в Волгограде отключили от газа

Общество 27.03.2019 16:07
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27.03.2019 16:07


Жители дома №33/1 по ул. Воронкова в Волгограде со вчерашнего дня живут без газа. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, накануне в доме, еще несколько лет назад признанном аварийным, в одной из квартир произошла утечка газа. Хозяин жилья вызвал газовиков, которые устранили утечку в его квартире, однако зафиксировали проблемы с газовым общедомовым оборудованием. Аварийная бригада срезала трубы и три подъезда дома, а это 18 квартир, остались без газа. Когда голубое топливо вернется в дом, жителям не пояснили. «Сегодня купили колбасы и хлеба, чтобы хоть что-то поесть. А греть воду электричеством боимся, дом старый, проводка ветхая, может все вспыхнуть в любой момент, если все все сразу включат», - жалуются люди. 


По их словам, в администрации Кировского района, куда они обратились с вопросом, когда все-таки их дом подключат к газу, затруднились назвать конкретный срок. «У вашего дома нет управляющей компании, мы объявляли один конкурс на управление, желающих не было. Сейчас объявили второй раз. Заниматься устранением нарушений, которые обнаружили газовики, и подключать дом должна УК», - так заявили им в райадминистрации. Неофициально чиновники посоветовали жильцам… сброситься самим и заплатить газовикам за подключение. 
Такое предложение вызвало у жильцов возмущение. Особенно удивились они, когда узнали, что, оказывается, у них нет управляющей компании. «Деньги с нас берет, а точнее, "дерет"  УК «ДУД», причем хорошие – примерно по полторы тысячи рублей каждая квартира платит  за содержание жилья. Но никакого содержания нет: у нас нет дворников, весь двор завален мусором, в подъездах тоже никто не убирает, мы даже сантехника не можем вызвать, потому что связаться с УК невозможно. Пытались сами найти эту мифическую управляющую компанию, поехали на юридический адрес, а там окна и двери заколочены», - рассказывают люди историю своих злоключений. Между тем, недавно жители соседнего дома, в котором разве что газ еще не отключили, а в основном здесь такие же проблемы, получили ответ из жилинспекции, где говорится о том, что их домом управляет УК «ДУД»! «Значит, как деньги с нас брать, у нас УК есть, а как вернуть газ в наш дом, так ее нет?», - возмущаются  волгоградцы. 


К слову, брошены на произвол судьбы и жильцы десятка соседних домов, которые тоже уже много лет назад признаны аварийными. Об этих людях вспоминают лишь раз в месяц, когда им приходят квитанции на квартплату со средней суммой в 8-10 тысяч рублей в месяц. Вот во сколько  обходится волгоградцам проживание в аварийных домах.
Между тем, жители дома №33/1 по ул. Воронкова требуют от властей немедленного решения их проблемы с отключением газа. «Пусть разбираются с нашей УК – есть она или ее все-таки нет, у нас куча чиновников, которые должны следить, как работают управляющие компании, а без газа мы сидеть не собираемся. Осталось нам еще свет и воду отключить, чтобы вообще мы «исчезли» для наших властей», - негодуют горожане.  


К слову, на обесточенном доме установлена мемориальная таблица, которая гласит, что улица названа именем Александра Воронкова, который в 1918 году, будучи командиром рабочего полка, оборонял Царицын, защищая завоевания революции. Спустя более века потомки революционеров требуют защитить их от равнодушия и бездействия чиновников. 

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