Общество

Волжский получит «подарков» на 7 миллиардов рублей на 65-летний юбилей

Общество 26.03.2019 15:18
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26.03.2019 15:18


О намерении выделить на реализацию трехлетней программы развития Волжского семь миллиардов рублей заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оргкомитета, посвященного предстоящему юбилею городского округа, который прошел на Волжском трубном заводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора Волгоградской области, проекты будут реализовываться в самых различных сферах. Так, в течение трех лет обновление и дооснащение современным оборудованием ждет все медицинские организации, расположенные на территории Волжского. В первую очередь модернизация коснется больницы № 1 имени С.З. Фишера, городской детской поликлиники № 2 и детской городской больницы. Работы в больнице имени Фишера уже стартовали — она станет современным опорным центром по оказанию скорой медицинской и высокотехнологичной амбулаторной онкологической помощи для всех жителей Заволжья. В настоящее время проводится ремонт помещений первичного сосудистого отделения. Капремонт поликлиники, приемного отделения стационара, женской консультации в составе больницы будет завершен до конца года.
Еще одно направление работы — дороги. За два последних года в порядок приведены 28 дорожных объектов. В 2019 году приступят к ремонту еще 10 дорог общей протяженностью 15 километров. Кроме того, впервые за десятилетия капремонт стартовал на мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС. 
Также в Волжском запланировано строительство трех детских садов и школы на тысячу мест — эти работы синхронизированы с нацпроектом «Демография». Благоустройство коснется шести общественных пространств, в том числе парка культуры и отдыха «Волжский», пройдут работы по модернизации инженерных сетей, в частности, системы водоснабжения. Будет приведено в порядок здание ДК «Октябрь», где 27 июля состоится торжественное собрание к 65-летию Волжского. Всего праздничная программа включает несколько десятков мероприятий, а завершит день города гала-концерт с фейерверком 28 июля.
Фото сайта администрации Волжского.

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