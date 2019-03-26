Общество 26.03.2019 12:30
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26.03.2019 12:30
Штрафные санкции наложены мировым судьей Краснооктябрьского района на должностное лицо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за нарушение закона о персональных данных. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Установлено, что на официальном сайте облкомприроды был размещен план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Документ был доступен для просмотра и скачивания любым пользователем сети Интернет. При этом, как указали в надзорном ведомстве, в плане в открытом доступе содержались данные о физических лицах, а именно - адреса регистрации данных граждан.
В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки сотрудники комитета всячески пытались уклониться от административной ответственности – представляли недостоверные ведения об ответственном должностном лице и давали противоречивые объяснения. С таким поведением чиновников облкомприроды природоохранная прокуратура сталкивается уже не первый раз. Так, в декабре 2018 года за представление недостоверных сведений в ходе прокурорской проверки по ст. 19.7 КоАП (незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог) был привлечен к административной ответственности заместитель председателя комитета.
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