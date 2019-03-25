Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской области

Общество 25.03.2019 17:06
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25.03.2019 17:06
Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 26 марта в Волгоградской области возможен мокрый снег в ночные часы, а при дневной плюсовой температуре – туман. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники приготовились к возможным проблемам. В случае необходимости для ликвидации последствий непогоды они готовы задействовать до 156 единиц техники. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме.
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