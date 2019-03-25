За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет Волгограда





В общей сложности 280 тысяч рублей будет взыскано из бюджета Волгограда за серьезную поломку люксовой иномарки, попавшей в яму на ул. Морфлотовская, 26 в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Инцидент произошел еще в сентябре 2015 года, когда по этой улице проезжал автомобиль «Мерседес Бенц» и попал в огромную яму, размеры которой впечатляли – 4,3 метра в длину 3,9 метра в ширину и в высоту – 20 см. Сумма восстановительного ремонта авто обошлась в приличную сумму. Так как за состояние данной дороги несет ответственность департамент городского хозяйства, суд решил взыскать с городских властей сумму убытков. В 235 тысяч рублей оценен восстановительный ремонт, расходы по экспертизе – еще 10 тысяч, судебные расходы на юриста – 15 тысяч рублей, еще 20 тысяч рублей – расходы по судебной экспертизе. Решение суда не вступило в законную силу.

Фото сайта ОНФ "Карта убитых дорог".