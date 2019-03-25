В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки

Общество 25.03.2019 11:10
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25.03.2019 11:10
Недобрым оказалось утро понедельника для владельцев автомобилей, эвакуированных сегодня с улицы Советской в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько машин, припаркованных с нарушением ПДД, уже отправились на спецстоянку. Эвакуаторы продолжают освобождать улицу для проезда дорожно-коммунальной техники. О проведении 25 марта генеральной уборки на улице Советской власти города на минувшей неделе предупреждали несколько раз.
В прошлом году автостоянку на улице Советской разграничили по четным и нечетным дням, как раз для того, чтобы обеспечить свободный доступ спецтехники к краю дороги и газонам. Однако на ограничительные знаки обращают внимание далеко не все водители.
С приходом тепла дорожные службы активизировались - во всех районах Волгограда очищают проезжую частью и тротуары от песка и грязи. Ежедневно городские улицы убирают погрузчики, подметально-уборочные машины «Магистраль», трактора-щетки, дорожно-комбинированные машины и грузовики.
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