Общество

В Волгоградской области психологи учат военных правильно дышать и бороться с тревожностью

Общество 23.03.2019 10:31
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23.03.2019 10:31


Новым методам психологической саморегуляции обучают военных из Волгоградской области психологи соединения Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УВО, специалисты отрабатывают с личным составом техники нервно-мышечной релаксации – показывают им, как правильно напрягать и расслаблять мышцы в определенной последовательности. Также военнослужащих обучают специальной гимнастике – мобилизирующему и успокаивающему дыханию.
Данные методики, как уверяют психологи, позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние, помогают справиться с тревожностью, усталостью и апатией.
Специалисты психологической службы диагностируют личности военнослужащих, изучают психологический климат в воинских коллективах, находящихся на полевом выходе. По итогам проведенных тестов составляется общий психологический портрет подразделений с целью выдачи рекомендаций командирам для сплочения коллектива.

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