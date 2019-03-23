В Волгоградской области психологи учат военных правильно дышать и бороться с тревожностью

Общество 23.03.2019 10:31
1163 0
23.03.2019 10:31
Новым методам психологической саморегуляции обучают военных из Волгоградской области психологи соединения Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УВО, специалисты отрабатывают с личным составом техники нервно-мышечной релаксации – показывают им, как правильно напрягать и расслаблять мышцы в определенной последовательности. Также военнослужащих обучают специальной гимнастике – мобилизирующему и успокаивающему дыханию.
Данные методики, как уверяют психологи, позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние, помогают справиться с тревожностью, усталостью и апатией.
Специалисты психологической службы диагностируют личности военнослужащих, изучают психологический климат в воинских коллективах, находящихся на полевом выходе. По итогам проведенных тестов составляется общий психологический портрет подразделений с целью выдачи рекомендаций командирам для сплочения коллектива.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
41291 8
20.03.2019 14:25
24582 27
11.03.2019 14:43
32263 61
«Весне дорогу»: в Волжском стартовал дворовой субботник23.03.2019 15:19
13 человек доставлены в полицию после рейда на Тракторном рынке Волгограда (ВИДЕО)23.03.2019 09:49
В Волгограде судью, отпустившего из СИЗО подозреваемого в педофилии, привлекут к ответственности22.03.2019 19:46
Волгоградцам предложили два парка Гагарина на выбор22.03.2019 17:16
Прогноз неблагоприятный: в Волгоградской области ждут дождь и мокрый снег22.03.2019 16:54
Петра Зайченко похоронят на Центральном кладбище Волгограда22.03.2019 16:24
Минтруд РФ проводит в Волгограде совещание по охране труда22.03.2019 12:59
В Волгограде ограде на проспекте Ленина устроили водные процедуры22.03.2019 12:07
Актера Петра Зайченко похоронят в Волгограде рядом с супругой22.03.2019 10:55
В Волгограде «Ростелеком» поможет юным актерам в обучении профессии22.03.2019 10:40
В Волжском начались антитеррористические учения22.03.2019 09:31
Волонтеры зачистили территорию реацентра для диких животных под Волгоградом22.03.2019 08:11
В Волгограде скончался известный российский актер Петр Зайченко21.03.2019 18:35
ФАС России проверяет мусорные тарифы в Волгоградской области21.03.2019 17:53
В Волгограде назвали самые востребованные профессии21.03.2019 16:05
Реклама