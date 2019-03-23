В Волгоградской области психологи учат военных правильно дышать и бороться с тревожностью





Новым методам психологической саморегуляции обучают военных из Волгоградской области психологи соединения Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УВО, специалисты отрабатывают с личным составом техники нервно-мышечной релаксации – показывают им, как правильно напрягать и расслаблять мышцы в определенной последовательности. Также военнослужащих обучают специальной гимнастике – мобилизирующему и успокаивающему дыханию.

Данные методики, как уверяют психологи, позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние, помогают справиться с тревожностью, усталостью и апатией.

Специалисты психологической службы диагностируют личности военнослужащих, изучают психологический климат в воинских коллективах, находящихся на полевом выходе. По итогам проведенных тестов составляется общий психологический портрет подразделений с целью выдачи рекомендаций командирам для сплочения коллектива.



