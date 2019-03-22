Общество

В Волгограде судью, отпустившего из СИЗО подозреваемого в педофилии, привлекут к ответственности

Общество 22.03.2019 19:46
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22.03.2019 19:46


Действия судьи, выпустившего из СИЗО Волгограда подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы водителя маршрутки из Азербайджана, рассмотрят на квалификационной коллегии судей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня журналистам член квалификационной коллегии судей Волгоградской области, заместитель уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгений Ковшиков.
По его словам, он и его коллеги намерены инициировать обсуждение этой ситуации и действий судьи на заседании квалификационной коллегии Волгоградского областного суда с приглашением уполномоченного по правам ребенка в регионе.
«С нашей точки зрения основания для отмены ареста являются формальными. Но суд, принимая решения, должен руководствоваться и собственным самосознанием, и понятием социальной справедливости», - считает Ковшиков.
Сегодня Городищенский районный суд повторно арестовал подозреваемого в педофилии водителя маршрутки Хайала Мамедова, которого судья Волгоградского областного суда при рассмотрении его жалобы выпустил на свободу ввиду того, что Мамедов не владеет русским языком и ему не был предоставлен переводчик.
Напомним, что 2 февраля районный суд заключил Мамедова под стражу, но он обжаловал это решение. По данным следствия, 1 февраля, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на «ГАЗели» подъехал Мамедов. Он попросил ребенка показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она села в микроавтобус, мужчина вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Мамедова выпустили из СИЗО 21 марта, но в этот же день его снова задержали. Следователи возбудили в отношении Мамедова еще одно уголовное дело в связи с тем, что преступление в отношении ребенка было совершено дважды. Сегодня его арестовали до 1 мая.

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