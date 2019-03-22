Петра Зайченко похоронят на Центральном кладбище Волгограда

Общество 22.03.2019 16:24
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22.03.2019 16:24
Известного актера Петра Зайченко, скончавшегося накануне на 76-м году жизни, похоронят в воскресенье, 24 марта, на Центральном кладбище Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Ранее, напомним, сообщалось, что похороны пройдут в субботу, а Петра Зайченко похоронят на Верхнезареченском кладбище в Волгограде вместе с супругой.
По уточненным данным, прощание с Петром Зайченко пройдет с 13 до 14 часов на Центральном кладбище Волгограда.
Известный актер театра и кино Петр Петрович Зайченко скончался 21 марта в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №25. Он был госпитализирован в начале февраля с инфарктом.
Обладатель множества премий и наград, наш земляк сыграл во многих фильмах, ставших символами своей эпохи. Зрители помнят его по роли в фильме “Парад планет” сержанта Ивана Пухова "Крокодилыча". Позже были роли в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра", "Армавир", "Такси-блюз", "Марьина роща". На счету талантливого актера десятки ролей в кино и на сцене театра. Он снимался не только в России, но много работал и с зарубежными режиссерами из Польши, Бельгии, Франции и Испании.Уже в почтенном возрасте Петр Петрович продолжал выходить на сцену, делясь своим огромным актерским опытом с молодыми артистами и режиссерами и радуя зрителей своей игрой. Глядя на то, как Петр Зайченко исполнял свои роли, казалось, что он, отдает своим персонажам собственную жизнь.
Петр Зайченко родился под Сталинградом в селе Кайсацкое в военном 1943 году. В юности учился в саратовском театральном училище. После его окончания в 1971 году он выступал на сцене Волгоградского театра имени Максима Горького, с 1990 Петр Петрович был актером Волгоградского “Облконцерта”, а в середине 90-х играл в Волгоградском казачьем театре. Он не дожил до своего дня рождения совсем немного - 1 апреля ему должно было исполниться 76 лет.
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