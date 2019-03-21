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Главный единоросс Волгоградской области озабочен демографической ситуацией после ЧМ-2018

Общество 21.03.2019 13:09
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21.03.2019 13:09


Об ожидаемом демографическом буме после проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде сегодня зашла речь на заседании Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА "Высота 102", секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Горняков поинтересовался у заместителя губернатора Зины Мержоевой, «на основании лиц, поставленных на учет в женские консультации, сегодня просматривается у нас демографический взрыв или нет»?. По словам Горнякова, 9 месяцев уже прошло. После какого именно события, народный избранник уточнять не стал, но коллеги его прекрасно поняли. По залу прокатилась волна смешков. Первой отреагировала заместитель председателя Волгоградской облдумы Ирина Соловьева. "Мы догадались, о чем вы. Может, еще один футбол?", - смущаясь, пошутила народная избранница. 
Щекотливую тему Сергей Горняков поднял в ходе парламентского часа, посвященного реализации в регионе нацпроекта "Демография". Вице-губернатор Зина Мержоева не порадовала, но и не огорчила единоросса. Статистики за 2019 год, по словам чиновницы, по понятным причинам, еще нет. «Регион по-прежнему в минусе по рождаемости. Но если сравнивать 2016-2017 годы с 2017-2018, то этот минус вдвое снизился», - деликатно ответила вице-губернатор.

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