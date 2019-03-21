Телеком

Как повысить продажи при небольших бюджетах

Телеком 21.03.2019 12:30 Реклама
330 0
21.03.2019 12:30


Предприниматели малого бизнеса часто сталкиваются с проблемой нехватки средств на продвижение своего товара, услуги. Для тех читателей ИА «Высота 102», кто отважился заниматься бизнесом, компания «МегаФон» рассказала, как найти решение.
«Ситуация HELP, ситуация SOS»
Визуализируем: бизнес у вас небольшой, возможно, только что открывшийся. Вы не продаете «крыло от Боинга» - у вас обычные товары, как в соседнем магазине: может быть цена чуть лучше, может быть ассортимент шире, а может быть качество просто «огонь». Деньги вы вложили в товар, аренду и оформление. Еще десятки тысяч рублей на маркетолога, агентство или дорогие билборды вам сейчас не по карману.
Вы конечно же подумали – открыл бизнес, значит и с маркетингом сам справлюсь. Ну, не с листовками же стоять перед дверями конкурентов и предлагать потенциальным покупателям скидку! В ход пошёл Гугл и горе-советчики в лице друзей друзей, которые вроде бы слышали, что можно еще купить рекламу в пабликах, сделать посевы у местных блогеров, старгетировать все это и будет счастье. Да, выход есть, но…
• это недешево
• это долго
• в этом неплохо бы разобраться 
Вжух и я вижу рекламу «умных рассылок»
Когда руки начали опускаться, а в голову поселилась мысль закрыть бизнес, браузер показал то, что вам по карману, несложно и быстро. Переводя на русский — sms-рассылки!
Речь идет не о том спаме пятилетней давности, о котором только и вспоминают с негативом, а об «умных» рекламных кампаниях, создаваемых при помощи специального софта и базы контактов. Тем более сейчас, в информационном шуме, когда у многих постоянно надрывается чат в WhatsApp, Viber пестрит рекламными рассылками, а «тележка» маякует о сверхмолнии из очередного канала, услышать уведомление о пришедшем SMS — значит обратить на него внимание.
По данным исследований агентства Ofcom, сегодняшняя статистика поднимает статус sms-рассылок: их читают 98% получателей по сравнению с тем, что посты в социальных сетях «доходят» до 30%, а директ-мейл – до 50% аудитории. SMS-сообщения проще открыть по сравнению с электронной почтой: 90 секунд или 2,5 дня – весомый аргумент.
Ключевая разница между прошлым и настоящим sms-рассылок — настройка точной аудитории. То есть, если вы продаете спортивное питание, ваша аудитория будет состоять преимущественно из мужчин возраста от 25 до 35 лет, с доходом выше среднего, интересующихся в интернете способами набрать мышечную массу. В настройках рассылки помимо платежеспособности клиента можно уточнить склонность к увлечениям, географические параметры и даже указать сайты конкретных брэндов спортпита, которыми они интересуются. При этом одна такая целевая СМС-ка обойдется вам от 2,11 рублей. 
Хочу рассылку: как мне ее запустить?
Создать рекламную рассылку сегодня проще пареной репы. Всё, что нужно — найти надежную компанию, готовую предоставить качественный софт и клиентов, которые согласны ее получать. У МегаФона с услугой «МегаФон. Таргет» есть и первое, и второе, и даже третье — оценка эффективности проведенной кампании. Чтобы начать рассылку, необходимо стать клиентом компании, единожды посетив офис в Волгограде на Бакинской, 2. А дальше достаточно ноутбука или смартфона с подключенным интернетом, даже если вы не в своем городе или не в своей стране.




Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как сдать биометрию в Волгограде
16.03.2019 09:42
2046 0
Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работ
19.03.2019 11:14
544 0
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Волгограде
19.02.2019 10:26
6247 0
Телеком
20.03.2019 16:05
Телеком 20.03.2019 16:05
1330 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.03.2019 12:10
Телеком 20.03.2019 12:10
408 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.03.2019 16:38
Телеком 19.03.2019 16:38
1270 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.03.2019 11:14
Телеком 19.03.2019 11:14
544 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.03.2019 08:42
Телеком 17.03.2019 08:42
2714 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.03.2019 09:42
Телеком 16.03.2019 09:42
2046 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.03.2019 10:36
Телеком 15.03.2019 10:36
1569 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.03.2019 13:23
Телеком 13.03.2019 13:23
2133 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.03.2019 15:35
Телеком 11.03.2019 15:35
2298 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.03.2019 11:25
Телеком 11.03.2019 11:25
1230 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.03.2019 13:53
Телеком 05.03.2019 13:53
5041 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
04.03.2019 16:23
Телеком 04.03.2019 16:23
1387 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.02.2019 15:27
Телеком 27.02.2019 15:27
5130 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.02.2019 10:05
Телеком 27.02.2019 10:05
704 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.02.2019 13:45
Телеком 22.02.2019 13:45
4937 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:37
В Волжском байкер-пенсионер пострадал при столкновении с лековушкой
13:54
На севере Волгограда загорелся сухой камыш (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
13:09
Главный единоросс Волгоградской области озабочен демографической ситуацией после ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:53
Задержанный в Волгограде торговец "синтетикой" выращивал для себя "экодурь"Смотреть фотографии
12:30
Как повысить продажи при небольших бюджетахСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде осудили погоревшего на взятке сотрудника военкомата и его посредникаСмотреть фотографии
11:47
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области высказался о неприятном инциденте с офисом ЛДПРСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде отпустили из-под стражи маршрутчика, подозреваемого в насилии над школьницейСмотреть фотографии
11:34
«Волгоград Арену» протестируют на готовность пережить еще один аномальный ливеньСмотреть фотографии
11:17
Волгоградская полиция столкнулась с кадровым голодом Смотреть фотографии
11:12
Больше, чем игра: в музее «Сталинградская битва» прошла презентация фильма об истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
10:40
Житель Волгограда пытался устроить "Лас-Вегас" в пивной (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Не обсуждается: депутаты Волгоградской облдумы довольны реализацией мусорной реформы Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде задержали воровку-любительницу элитного вискиСмотреть фотографии
10:06
Жители Волгоградской области требуют снизить плату за вывоз мусора для селянСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде сердобольный пенсионер отдал первой встречной все деньги на "лечение ребенка"Смотреть фотографии
09:18
Строительство ливневок обошлось бюджету Волжского почти в 5 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Две женщины попали под колеса легковушки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Жители Краснослободска в Волгоградской области устали воевать с управляющей компаниейСмотреть фотографии
21:08
Водителям маршруток в Волгограде за перекрытие проспекта грозят крупные штрафыСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город Смотреть фотографииCмотреть видео
19:50
В Волгограде склон вдоль ЦКПиО спасут от разрушенияСмотреть фотографии
16:59
Под Волгоградом пожар охватил сухую траву и остатки нефтепродуктовСмотреть фотографии
16:36
С волгоградского вуза взыскали почти 24 млн рублей за видеонаблюдение на ЕГЭСмотреть фотографии
16:05
Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМСмотреть фотографии
16:01
Жителя Волгограда посадили в тюрьму за попытку убить приятеляСмотреть фотографии
15:42
На въезде с ростовской трассы в Волгоград ямы убирают вместе с асфальтомСмотреть фотографии
14:55
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 