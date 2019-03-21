Как повысить продажи при небольших бюджетах





Предприниматели малого бизнеса часто сталкиваются с проблемой нехватки средств на продвижение своего товара, услуги. Для тех читателей ИА «Высота 102», кто отважился заниматься бизнесом, компания «МегаФон» рассказала, как найти решение.

«Ситуация HELP, ситуация SOS»

Визуализируем: бизнес у вас небольшой, возможно, только что открывшийся. Вы не продаете «крыло от Боинга» - у вас обычные товары, как в соседнем магазине: может быть цена чуть лучше, может быть ассортимент шире, а может быть качество просто «огонь». Деньги вы вложили в товар, аренду и оформление. Еще десятки тысяч рублей на маркетолога, агентство или дорогие билборды вам сейчас не по карману.

Вы конечно же подумали – открыл бизнес, значит и с маркетингом сам справлюсь. Ну, не с листовками же стоять перед дверями конкурентов и предлагать потенциальным покупателям скидку! В ход пошёл Гугл и горе-советчики в лице друзей друзей, которые вроде бы слышали, что можно еще купить рекламу в пабликах, сделать посевы у местных блогеров, старгетировать все это и будет счастье. Да, выход есть, но…

• это недешево

• это долго

• в этом неплохо бы разобраться

Вжух и я вижу рекламу «умных рассылок»

Когда руки начали опускаться, а в голову поселилась мысль закрыть бизнес, браузер показал то, что вам по карману, несложно и быстро. Переводя на русский — sms-рассылки!

Речь идет не о том спаме пятилетней давности, о котором только и вспоминают с негативом, а об «умных» рекламных кампаниях, создаваемых при помощи специального софта и базы контактов. Тем более сейчас, в информационном шуме, когда у многих постоянно надрывается чат в WhatsApp, Viber пестрит рекламными рассылками, а «тележка» маякует о сверхмолнии из очередного канала, услышать уведомление о пришедшем SMS — значит обратить на него внимание.

По данным исследований агентства Ofcom, сегодняшняя статистика поднимает статус sms-рассылок: их читают 98% получателей по сравнению с тем, что посты в социальных сетях «доходят» до 30%, а директ-мейл – до 50% аудитории. SMS-сообщения проще открыть по сравнению с электронной почтой: 90 секунд или 2,5 дня – весомый аргумент.

Ключевая разница между прошлым и настоящим sms-рассылок — настройка точной аудитории. То есть, если вы продаете спортивное питание, ваша аудитория будет состоять преимущественно из мужчин возраста от 25 до 35 лет, с доходом выше среднего, интересующихся в интернете способами набрать мышечную массу. В настройках рассылки помимо платежеспособности клиента можно уточнить склонность к увлечениям, географические параметры и даже указать сайты конкретных брэндов спортпита, которыми они интересуются. При этом одна такая целевая СМС-ка обойдется вам от 2,11 рублей.

Хочу рассылку: как мне ее запустить?

«МегаФон. Таргет» есть и первое, и второе, и даже третье — оценка эффективности проведенной кампании. Чтобы начать рассылку, необходимо стать клиентом компании, единожды посетив офис в Волгограде на Бакинской, 2. А дальше достаточно ноутбука или смартфона с подключенным интернетом, даже если вы не в своем городе или не в своей стране. Создать рекламную рассылку сегодня проще пареной репы. Всё, что нужно — найти надежную компанию, готовую предоставить качественный софт и клиентов, которые согласны ее получать. У МегаФона с услугойесть и первое, и второе, и даже третье — оценка эффективности проведенной кампании. Чтобы начать рассылку, необходимо стать клиентом компании, единожды посетив офис в Волгограде на Бакинской, 2. А дальше достаточно ноутбука или смартфона с подключенным интернетом, даже если вы не в своем городе или не в своей стране.















