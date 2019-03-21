Происшествия

В Волгограде задержали воровку-любительницу элитного виски

Происшествия 21.03.2019 10:21
2583 11
21.03.2019 10:21


За кражу элитного алкоголя из супермаркета в Волгограде задержали жительницу Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сотрудники одного из магазинов Центрального района заметили пропажу нескольких бутылок дорогого спиртного: с полки исчезли три бутылки виски “Tullamore Dew”, “Chivas Regal” и “Red Label”. О пропаже они сразу сообщили в полицию. Стражи порядка выяснили, что кражу совершила 37-летняя посетительница. Женщина не стала отпираться и рассказала полицейским, что просто воспользовалась удобным случаем. Стоя у стеллажа со спиртным она увидела, что за ней никто не наблюдает, тогда она спрятала бутылки к себе в сумку и спокойно покинула торговую точку. Дома она выпила их вместе с друзьями. Также выяснилось, что женщина уже была судима за подобное преступление. Теперь против ценительницы дорогих напитков возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
24842 32
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
15908 6
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи
05.03.2019 09:40
10267 4
Происшествия
21.03.2019 14:37
Происшествия 21.03.2019 14:37
55 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.03.2019 13:54
Происшествия 21.03.2019 13:54
270 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.03.2019 09:52
Происшествия 21.03.2019 09:52
634 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.03.2019 09:01
Происшествия 21.03.2019 09:01
3517 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 21:08
Происшествия 20.03.2019 21:08
7219 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 16:59
Происшествия 20.03.2019 16:59
2699 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 13:37
Происшествия 20.03.2019 13:37
4302 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 13:02
Происшествия 20.03.2019 13:02
6410 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 12:59
Происшествия 20.03.2019 12:59
9059 23 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 12:01
Происшествия 20.03.2019 12:01
594 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 10:38
Происшествия 20.03.2019 10:38
5642 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 09:57
Происшествия 20.03.2019 09:57
2792 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.03.2019 08:53
Происшествия 20.03.2019 08:53
4158 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 19:42
Происшествия 19.03.2019 19:42
4447 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 19:19
Происшествия 19.03.2019 19:19
2823 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:37
В Волжском байкер-пенсионер пострадал при столкновении с лековушкой
13:54
На севере Волгограда загорелся сухой камыш (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
13:09
Главный единоросс Волгоградской области озабочен демографической ситуацией после ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:53
Задержанный в Волгограде торговец "синтетикой" выращивал для себя "экодурь"Смотреть фотографии
12:30
Как повысить продажи при небольших бюджетахСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде осудили погоревшего на взятке сотрудника военкомата и его посредникаСмотреть фотографии
11:47
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области высказался о неприятном инциденте с офисом ЛДПРСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде отпустили из-под стражи маршрутчика, подозреваемого в насилии над школьницейСмотреть фотографии
11:34
«Волгоград Арену» протестируют на готовность пережить еще один аномальный ливеньСмотреть фотографии
11:17
Волгоградская полиция столкнулась с кадровым голодом Смотреть фотографии
11:12
Больше, чем игра: в музее «Сталинградская битва» прошла презентация фильма об истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
10:40
Житель Волгограда пытался устроить "Лас-Вегас" в пивной (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Не обсуждается: депутаты Волгоградской облдумы довольны реализацией мусорной реформы Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде задержали воровку-любительницу элитного вискиСмотреть фотографии
10:06
Жители Волгоградской области требуют снизить плату за вывоз мусора для селянСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде сердобольный пенсионер отдал первой встречной все деньги на "лечение ребенка"Смотреть фотографии
09:18
Строительство ливневок обошлось бюджету Волжского почти в 5 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Две женщины попали под колеса легковушки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Жители Краснослободска в Волгоградской области устали воевать с управляющей компаниейСмотреть фотографии
21:08
Водителям маршруток в Волгограде за перекрытие проспекта грозят крупные штрафыСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город Смотреть фотографииCмотреть видео
19:50
В Волгограде склон вдоль ЦКПиО спасут от разрушенияСмотреть фотографии
16:59
Под Волгоградом пожар охватил сухую траву и остатки нефтепродуктовСмотреть фотографии
16:36
С волгоградского вуза взыскали почти 24 млн рублей за видеонаблюдение на ЕГЭСмотреть фотографии
16:05
Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМСмотреть фотографии
16:01
Жителя Волгограда посадили в тюрьму за попытку убить приятеляСмотреть фотографии
15:42
На въезде с ростовской трассы в Волгоград ямы убирают вместе с асфальтомСмотреть фотографии
14:55
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 