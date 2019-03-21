В Волгограде задержали воровку-любительницу элитного виски





За кражу элитного алкоголя из супермаркета в Волгограде задержали жительницу Дзержинского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сотрудники одного из магазинов Центрального района заметили пропажу нескольких бутылок дорогого спиртного: с полки исчезли три бутылки виски “Tullamore Dew”, “Chivas Regal” и “Red Label”. О пропаже они сразу сообщили в полицию. Стражи порядка выяснили, что кражу совершила 37-летняя посетительница. Женщина не стала отпираться и рассказала полицейским, что просто воспользовалась удобным случаем. Стоя у стеллажа со спиртным она увидела, что за ней никто не наблюдает, тогда она спрятала бутылки к себе в сумку и спокойно покинула торговую точку. Дома она выпила их вместе с друзьями. Также выяснилось, что женщина уже была судима за подобное преступление. Теперь против ценительницы дорогих напитков возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.