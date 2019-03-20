На въезде с ростовской трассы в Волгоград ямы убирают вместе с асфальтом

Въезд с ростовской трассы в Волгоград муниципальные службы приводят в порядок после зимы. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня вблизи стелы «Волгоград» начались активные дорожные работы. Пришедший за зиму в негодность участок автодороги, протяженностью почти 2,5 км, приводят в нормативное состояние.





По словам главного инженера МУП "ДСЭР Советского района" Виталия Попова, сотрудникам муниципального предприятия предстоит полностью снять аварийное дорожное покрытие, а затем заделать глубокие ямы. Проводить ямочный ремонт здесь было нецелесообразно по причине аварийного состояния дороги.





Всего здесь предстоит фрезеровать 24600 кв.метров дорожного полотна. На данный момент уже срезано более 8 тысяч кв.метров.

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов пояснил, что улица Неждановой испытывает колоссальные нагрузки по причине высокого автомобильного трафика. "Это въездные ворота с юга России в Волгоград", - отметил Земцов. Этот участок дороги ремонтировался в 2013 году. Ранее в рамках гарантийных обязательств дорогу ежегодно "латал" ростовский подрядчик. А после завершения гарантийного срока за дело взялись муниципальные службы.

Дорожники фрезеруют верхний слой асфальта по улице Неждановой в границах от Третьей Продольной магистрали до пересечения с ростовской трассой. В таком виде проезжая часть останется до начала комплексного ремонта, который запланирован на текущий год. Всего будет обновлено свыше 2 км дороги.