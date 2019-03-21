Общество

Жители Краснослободска в Волгоградской области устали воевать с управляющей компанией

Общество 21.03.2019 07:54
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21.03.2019 07:54


"Мы устали переплачивать за коммунальные услуги и бесконечно бороться  с  нашей управляющей компанией ООО "СК "Ресурс"". Так заявили ИА "Высота 102" жильцы многоквартирного дома №11 микрорайона ВОС ВИР города Краснослободска Среднеахтубинского района. 
"Судя по ответу, который мы получили на свое очередное обращение в инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области, видимо, чиновники опять и снова пожалели по известным только им причинам нашу УК, - рассказывают жильцы. - Во всяком случае, чем объяснить такое снисходительное отношение к управленцам, деятельность которых вызывает массу нареканий у жителей домов, которые они обслуживают - мы не знаем. Мы не жаждем крови, но и штраф в 10 тысяч рублей за бездействие - это не наказание для ее руководителей, которые остаются глухими к нашим просьбам на протяжение нескольких лет". 
В письме, направленном жильцами в госжилинспекцию, люди в очередной раз подробно рассказали о своих бедах и нарушениях данной УК обязательств. В частности, в их многоквартирном доме еще в 2010 году за счет средств собственников МКД, областного бюджета и средств фонда "Содействия реформированию ЖКХ" был проведен капитальный ремонт с установкой приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. При этом приборы учета по документам были установлены, но в эксплуатацию введены не были. Данная ситуация продолжается до сих пор. Мало того, еще  в 2015 году было установлено, что приборы учета тепловой энергии были удалены, а на трубопроводы установлены специально изготовленные "переходники". С 2017 года домом управляет ООО "СК "Ресурс"", при этом своих обязанностей в соответствии с лицензионными требованиями не исполняет, хотя именно управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество содержания общего имущества. В том числе - и обеспечение установки и ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической электроэнергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
"В результате нам начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги в завышенном размере по нормативу. А управляющая компания, "благодаря" инспекции госжилнадзора, отделывается мизерными штрафами за нарушения требований действующего федерального законодательства. И поэтому все остается, как в той поговорке:  "Васька  слушает и ест", - заключили краснослободцы.
Между тем, как сообщается в ответе чиновников, управляющей компании установлен новый срок установки приборов учета со сроком исполнения до 11.07.2019 года. В инспекции обещают взять этот вопрос под контроль. Однако, как говорят люди, "свежо предание, но верится с трудом". 
 





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