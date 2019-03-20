В Волгограде УК "ЖилСервис" обрастает штрафами за бездействие

Общество 20.03.2019 11:39
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20.03.2019 11:39
На 125 тысяч рублей оштрафовал мировой судья управляющую компанию "ЖилСервис" за несоблюдение лицензионных требований по управлению двумя многоквартирными домами в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, речь идет о доме №88а по ул. Быстрова и №5 по ул. Вельботная.
Так, при обследовании кровли жилого дома по ул. Быстрова в границах квартиры № 60 обнаружены повреждения, растрескивания покровного слоя, нарушение герметичности в местах примыкания кровли к конструктивным элементам крыши. Ненадлежащее техническое состояние кровельного покрытия свидетельствовало о непринятии управляющей организацией своевременных мер по выявлению и устранению неисправностей в период подготовки дома к эксплуатации в зимний период.
Проведенной проверкой также установлено, что индивидуальный прибор учета электроэнергии, которым собственник одной из квартир многоквартирного дома № 5 по ул. Вельботная в г. Волгограде оборудовал свое жилое помещение, не введен в эксплуатацию, несмотря на направленную в управляющую организацию в конце августа 2018 года заявку. В соответствии с действующим законодательством РФ работы по вводу в эксплуатацию установленного в помещении многоквартирного дома индивидуального прибора учета должны быть выполнены исполнителем коммунальных услуг в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения соответствующей заявки потребителя.
Отметим, что ООО "ЖилСервис" ранее уже штрафовали за бездействие. В конце 2018 года данной УК был назначен штраф в 150 тысяч рублей за плохое содержание дома №3 по ул. Закавказской в Кировском районе Волгограда и внутридомовой территории.
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