Общество 20.03.2019 11:22
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20.03.2019 11:22
Еще недавно это красивейшее сооружение с башенками и колоннами в Краснооктябрьском районе было украшением жилого квартала домов, признанными объектами культурного наследия. Сегодня здесь - полная разруха, которую созерцают не только проживающие в многоэтажках волгоградцы, но и все, кто ежедневно здесь ходит. Как сообщили ИА "Высота 102" горожане, проживающие в домах №101, 103, 105 по проспекту имени Ленина в Волгограде, от кирпичной стены практически ничего не осталось. А теперь и кусок забора упал на тротуар, и люди обходят это место с осторожностью, чтобы очередные обломки не свалились им на ноги.
По словам волгоградцев, они не раз обращались к чиновникам, просили содействия депутатов восстановить эту кирпичную конструкцию, но реакции нет.
"Волгоград сегодня готовится к субботнику, - говорят жильцы дома. - И мы готовы выйти на уборку наших дворов. Но забор мы своими силами сделать не в состоянии, а смотреть на эту разруху уже просто нет сил".
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