Общество 19.03.2019 17:19
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19.03.2019 17:19
Болотоход для очищения территории от зарослей камыша и сорной травы запустило в работу на юге Волгограда в преддверии пожароопасного сезона районное МБУ ЖКХ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, необычную технику весом порядка трех тонн доставили в Волгоград из Краснодара. Болотоход поможет коммунальной службе в борьбе с тростником, который представляет особую пожарную опасность.
Отметим, что всего в России пять подобных машин, одна из которых разработана специально для Красноармейского района – специалисты адаптировали болотоход под местный камыш и тростник, который отличается особой крепостью. Во время первых тестирований специалисты учли пожелания районной администрации, и сегодня состоялось первое испытание в режиме опытной эксплуатации, чтобы проверить характеристики машины и их соответствие поставленным задачам.
Так, изначально необычная спецтехника была оснащена косой, которая не справлялась с жестким тростником. В ходе усовершенствования косу на машине разработчики заменили на роторную косилку отечественного производства из такой же стали, как используют для производства тракторов.
Камышовый цирюльник будет работать на заболоченной местности, где не сможет справиться обычная дорожная техника. Именно на такой территории, расположенной вдоль Второй Продольной магистрали в Красноармейском районе, и прошли испытания болотохода. Уже заключен контракт на его опытную эксплуатацию. Речь идет не о тотальном покосе территории, который нарушит существующую здесь экосистему, а о прокосе отдельных пешеходных дорожек между Второй Продольной магистралью и ул. Лазоревой и станциями электрички. Кроме того будут прокошены противопожарные полосы между проезжей частью и зарослями тростника и противопожарные разрывы согласно требованиям пожарной безопасности.
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