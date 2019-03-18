Общество

У должника из Волгоградской области арестовали его баранов

Общество 18.03.2019 18:13
695 0
18.03.2019 18:13


Едва не лишился своей домашней скотины житель Чернышковского района, не оплативший вовремя административный штраф. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, мужчина был должен заплатить порядка 30 тысяч рублей, но не спешил выполнить решение суда. Тогда пристав-исполнитель пришел к должнику домой. У мужчины, который занимается животноводством,  были описаны  и арестованы десять голов баранов. Правда скотину ему оставили на ответственное хранение. Поняв, что может лишиться своих питомцев чернышковец за несколько дней нашел деньги и выплатил долг.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31794 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
30606 61
Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидов
16.03.2019 20:49
20526 0
Общество
18.03.2019 16:42
Общество 18.03.2019 16:42
4697 16 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 15:41
Общество 18.03.2019 15:41
5408 24 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 15:40
Общество 18.03.2019 15:40
521 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 13:57
Общество 18.03.2019 13:57
3231 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 12:21
Общество 18.03.2019 12:21
11825 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.03.2019 11:27
Общество 18.03.2019 11:27
694 10 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 13:21
Общество 17.03.2019 13:21
367 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.03.2019 04:49
Общество 17.03.2019 04:49
7174 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 20:49
Общество 16.03.2019 20:49
20526 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 14:50
Общество 16.03.2019 14:50
13603 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 14:02
Общество 16.03.2019 14:02
11231 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 12:06
Общество 16.03.2019 12:06
7466 9 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 10:14
Общество 16.03.2019 10:14
8535 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.03.2019 07:02
Общество 16.03.2019 07:02
4827 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.03.2019 18:09
Общество 15.03.2019 18:09
2156 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:13
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь» Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
У должника из Волгоградской области арестовали его барановСмотреть фотографии
17:24
На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подросткамиСмотреть фотографии
16:42
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»Смотреть фотографии
15:41
Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительстваСмотреть фотографии
15:40
На месте снесенного рынка на ул. Ангарской в Волгограде откроется современная ярмаркаСмотреть фотографии
15:30
Под Волгоградом поджигателей офиса ритуальной фирмы-конкурента отправили в колониюСмотреть фотографии
15:00
Волгоградское УФАС не выявило сговора в зимнем росте цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:20
В 2018 году АО «КАУСТИК» на 23,8% увеличило платежи в бюджеты всех уровнейСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочкиСмотреть фотографии
13:25
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:21
«Что нам ветер, что нам зной»: около 100 саженцев крымской сосны посадили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Двоим волгоградцам грозит колония за драку из-за места в очередиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сразились сильнейшие юные шахматисты России и КазахстанаСмотреть фотографии
12:21
Волгоградский губернатор после встречи с президентом РФ определил заместителям "фронт работы"Смотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом воспитателя центра развития ребенка поймали с поддельным дипломомСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде полиция проверяет безопасность автобусовСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде по факту вандализма в отношении офиса ЛДПР возбуждено уголовное дело, задержаны трое партийцев Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области по делу о трупе в куче навоза вынесли приговорСмотреть фотографии
10:51
Нецензурные слова на здании офиса ЛДПР в Волгограде написали сами "жириновцы" Смотреть фотографии
10:42
В Волгограде уволенный водитель выместил злобу на иномарке бывшего начальникаСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде два человека пострадали в ДТП с участием водителя из ВоронежаСмотреть фотографии
09:04
В Волжском легковушка врезалась в дерево, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
04:46
Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборьеСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде из-за опасной газовой колонки госпитализировали женщину
17:45
ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
На юге Волгограда в пожаре погиб 60-летний мужчина, эвакуировали 30 человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0Смотреть фотографии
15:45
Под Волгоградом протаранившего частный дом водителя лишили правСмотреть фотографии
14:00
Жители Волгограда просят власти вытащить их из болотаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 