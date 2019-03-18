У должника из Волгоградской области арестовали его баранов

Общество 18.03.2019 18:13
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18.03.2019 18:13
Едва не лишился своей домашней скотины житель Чернышковского района, не оплативший вовремя административный штраф. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, мужчина был должен заплатить порядка 30 тысяч рублей, но не спешил выполнить решение суда. Тогда пристав-исполнитель пришел к должнику домой. У мужчины, который занимается животноводством, были описаны и арестованы десять голов баранов. Правда скотину ему оставили на ответственное хранение. Поняв, что может лишиться своих питомцев чернышковец за несколько дней нашел деньги и выплатил долг.
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