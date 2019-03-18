Общество

Волгоградский губернатор после встречи с президентом РФ определил заместителям "фронт работы"

Общество 18.03.2019 12:21
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18.03.2019 12:21


Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором обозначил задачи перед своими подчиненными по итогам прошедшей в Кремле встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА "Высота 102".
По информации пресс-службы обладминистрации, губернатор поручил приступить к проектированию многопрофильной областной детской больницы, отвечающей самым современным требованиям оказания помощи детскому населению Волгоградской области, с задачей последующего включения этого учреждения в государственную программу развития детского здравоохранения. Профильному блоку администрации региона поставлена задача проработать с федеральным Министерством здравоохранения РФ вопрос строительства на территории городской клинической больницы СМП № 25 родильного дома третьего уровня.
Еще одна задача касается формирования системы из 14 центров амбулаторной онкологической помощи с координирующим центром на базе Волгоградского областного онкодиспансера: к 2022 году эта работа должна быть завершена. В ходе оперативного совещания глава региона также подчеркнул необходимость с 2019 года приступить к поэтапному обследованию всех жителей Волгоградской области, а с 2022 года перейти на ежегодное обследование населения в окружных онкоцентрах и при помощи передвижных медицинских автокомплексов.
Губернатор также дал задание представить предложения по реализации с 2022 года следующего этапа модернизации всего поликлинического звена области — обеспечить создание макроокругов с четырьмя опорными центрами экстренной медицинской помощи, наделенными координирующими и консультационно-методическими функциями; с закреплением всех действующих в округе поликлиник за соответствующим опорным центром.
Отдельно Андрей Бочаров остановился на задаче по созданию многопрофильного молодежного центра на базе детского оздоровительного лагеря "Зеленая волна" по примеру всероссийских здравниц "Артек" или "Сириус". Уже в 2019 году стартует проектирование — совместно с профильными федеральными органами власти будет определен состав и размещение профильных объектов для учебно-научного, творческого, спортивного, военно-патриотического, волонтерского, лидерского и туристического комплексов в составе нового молодежного центра.
Был озвучен вопрос усиления поддержки материнства и детства. "С целью дальнейшей поддержки многодетных родителей Волгоградской области поручаю внести изменения в положения социального кодекса. Увеличить в полтора раза ежемесячную компенсацию оплаты коммунальный услуг многодетным семьям с 1 апреля 2019 года: с 1009 до 1514 рублей, — сказал Андрей Бочаров. — Этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 30 тысяч семей, где воспитываются 98 тысяч детей".

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