Общество

В Волгограде суд оштрафовал торговую сеть за подозрительное молоко из Подмосковья

Общество 17.03.2019 04:49
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17.03.2019 04:49



В Волгограде ООО «Радеж» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение областного арбитражного суда, инициатором разбирательства явилось управление Роспотребнадзора по региону. При проведении административного расследования в супермаркете на улице Голубинской,16  внимание специалистов ведомства привлекло подозрительное молоко, произведенное в Подмосковье. Состав ультрапастеризованного продукта под торговой маркой «Божья коровка» оказался не соответствующим требованиям законодательства, в частности по органолептичеким показателям. На вкус продукт - излишне сладкий, запах нехарактерный, массовая доля белка занижена. Состав молочного жира противоречит требованиям технического регламента Таможенного союза. 
Как установили в надзорном органе, в торговой сети утверждена программа производственного контроля, согласно которой молочная продукция должна проверятся на соответствие установленным нормам (контроль за маркировкой, внешним видом, вкусовыми качествами и др.). В частности, как следует из внутренней документации компании, органолептическая оценка качества проводится в каждой партии товара. Однако в отношении молока «Божья коровка» такие мероприятия не проводились. Доводы ритейлера о том, что данные исследования предусмотрены лишь при возникновении спорных ситуаций, Роспотребнадзор не удовлетворили.
Арбитражный суд с позицией истца согласился - признал компанию нарушившей ч.1 ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов») и назначил штраф. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

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