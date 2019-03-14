В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшие

Происшествия 14.03.2019 15:46
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14.03.2019 15:46
Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля “скорой помощи” в Волжском. Как сообщил ИА “Высота 102” старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, по предварительным данным, около 15:00 на улице Карбышева спецтранспорт врезался в световую опору. При аварии незначительные травмы получил фельдшер. На данный момент известно, что автомобиль ехал без проблесковых маячков. По некоторым данным, возможной причиной дорожного инцидента стал опасный маневр, совершенный проезжавшей рядом легковой машиной. В экстренных службах региона информагентству уточнили, что фельдшер была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Водитель также получил сотрясение, но от госпитализации отказался.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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