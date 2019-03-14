На севере Волгограда после демонтажа гаражей образовалась свалка

Общество 14.03.2019 10:57
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14.03.2019 10:57
В Тракторозаводском районе Волгограда на месте демонтированных в конце 2018 года гаражей образовалась свалка. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №2 по улице Баумана, пейзаж их не только не радует, но и пугает. Разбросанные доски периодически поджигают неизвестные лица, бывшие погреба превратились в опасные для детей ямы. Снести гаражи их владельцев обязали местные власти. Так, распоряжением главы администрации района эти объекты были признаны самовольно установленными. Самих строений на сегодняшний день практически не осталось. Актуален другой вопрос – кто приведет территорию в порядок? Жители уверены, что это должны сделать чиновники.
В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что жители самостоятельно демонтировали порядка 8 гаражей, оставив после работ по сносу освобожденную территорию в неприглядном виде. «В рамках весеннего месячника по благоустройству МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» очистит территорию от мусора, а также организует работы по выравниванию земельного участка», - прокомментировали в администрации.
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