Общество 12.03.2019 11:53
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12.03.2019 11:53
Доступ к 19 сайтам с информацией о продаже рыб и частей животных, занесенных в Красную книгу, заблокировал Центральный районный суд по требованию прокуратуры. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, интернет-ресурсы были выявлены во время мониторинга, который проводила городская прокуратура. На этих сайтах продавалась рыба: таймень обыкновенный, нельма, азово-черноморская шемая. Посетителям ресурса предлагалось также приобрести рога и копыта северного оленя, клыки моржа.
Сотрудники надзорного ведомства напоминают волгоградцам о том, что за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку краснокнижных животных или их частей предусмотрена уголовная и административная ответственность. Ожидает наказание и тех, кто “информационно” помогает незаконной торговле.
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