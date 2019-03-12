



Доступ к 19 сайтам с информацией о продаже рыб и частей животных, занесенных в Красную книгу, заблокировал Центральный районный суд по требованию прокуратуры. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, интернет-ресурсы были выявлены во время мониторинга, который проводила городская прокуратура. На этих сайтах продавалась рыба: таймень обыкновенный, нельма, азово-черноморская шемая. Посетителям ресурса предлагалось также приобрести рога и копыта северного оленя, клыки моржа.

Сотрудники надзорного ведомства напоминают волгоградцам о том, что за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку краснокнижных животных или их частей предусмотрена уголовная и административная ответственность. Ожидает наказание и тех, кто “информационно” помогает незаконной торговле.