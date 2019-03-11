Жителю Волгоградской области "светит" поездка в колонию за пьянку за рулем

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Общество 11.03.2019 11:11
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11.03.2019 11:11
До двух лет тюрьмы грозит автолюбителю из Волгоградской области, который дважды попадался полицейским в нетрезвом виде. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, 36-летнего водителя "ВАЗ-2107" остановили в Красноармейском районе. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. При проверке выяснилось, что его уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения и даже лишили водительских прав. Однако полученный ранее урок, по-видимому, не был усвоен автомобилистом. И теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ - “Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию”. А это может закончится для мужчины вынужденной поездкой в места не столь отдаленные.
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