



ООО "МУК" по требованию Роспотребнадзора оштрафовано за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, а именно многоквартирного дома в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, по жалобе потребителей сотрудники Роспотребнадзора провели расследование, в результате и были зафиксированы многочисленные нарушения.

Так, в ходе осмотра общего имущества жилого дома выявлено затопление сточно-фекальными водами подвального помещения под 11 подъездом, захламление строительным и бытовым мусором, в подъезде обнаружены, как указано в материалах, "мертвые особи насекомых бабочниц", что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

Представители ООО "МУК" на заседание суда не явились, хотя были уведомлены должным образом. Данной УК назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей. Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.



