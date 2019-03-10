Сытно и весело: волгоградцы отмечают Масленицу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 10.03.2019 14:47
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10.03.2019 14:47
Широкая Масленица собрала волгоградцев на площадке у музея «Россия – моя история», где в эти минуты в разгаре народные гуляния. Езда на русской печке, перетягивание каната и другие народные забавы пользуются спросом у жителей Волгограда. Последний день Масленицы горожане отмечают не только весело, но и сытно: блинов и других угощений здесь хватит на всех. О том, как умеют веселиться жители города – в фоторепортаже.
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