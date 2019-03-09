В Волгограде 13-метровая Масленица ждет часа «Х»





В Волгограде заканчиваются последние приготовления к проводам зимы и завершению масленичной недели. Как сообщает ИА «Высота 102», в пойме реки Царицы завершен процесс сборки и установки 13-метрового чучела Масленицы. Рабочим муниципального предприятия осталось лишь нарядить даму в разноцветное платье, на которое ушло 700 метров ткани. Завтра традиционная кукла будет торжественно сожжена под присмотром пожарных расчетов.



Как сообщалось ранее, 10 марта на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» пройдут народные гуляния. По данным мэрии Волгограда, гостей праздника Масленицы ждет более 20 интерактивных площадок и выступление известной российской фолк-группы «Балаган лимитед». Здесь же будут подведены итоги городского конкурса на лучшее чучело, организовано катание на конях, игры, конкурсы и продажа горячих блинов. Как сообщалось ранее, 10 марта на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» пройдут народные гуляния. По данным мэрии Волгограда, гостей праздника Масленицы ждет более 20 интерактивных площадок и выступление известной российской фолк-группы «Балаган лимитед». Здесь же будут подведены итоги городского конкурса на лучшее чучело, организовано катание на конях, игры, конкурсы и продажа горячих блинов.

Рокадная дорога в границах от улицы Калинина до улицы Краснознаменской станет пешеходной с 7 часов утра до 18 часов вечера.



