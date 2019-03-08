Улыбайтесь, вас снимают: как удачно получаться на фото





Не всякая женщина любит фотографироваться, хотя, к примеру, разглядывать снимки прошлых лет занятие приятное: вот какая я была — моложе, стройнее! И не обязательно быть красоткой с голливудской улыбкой, чтобы ваши фото производили впечатление.

WomanHit.ru . Советы, как удачно получаться на фото, предлагает своим читательницам ИА «Высота 102» со ссылкой на портал

Макияж

Макияж должен быть аккуратным, естественным. Щепетильно надо подойти к подбору теней. Учтите — слишком темные прибавляют возраст, а фиолетовые, зеленые, синие зачастую выглядят вызывающе. Кстати, обводка глаз черным сделает глаза меньше. Цвет тонального тона должен сливаться с тоном кожи, пудра — матовая. Свежести лицу придают правильно нанесенные румяна и помада для губ светлых тонов.

Одежда

Одежду для фотосессии надо подбирать в зависимости от фигуры. Обладательницы стройных ног могут одеть короткие юбки, женщинам «аппетитных» форм лучше подобрать одежду свободного покроя. Дополнительно «вытянут» силуэт, сделают фигуру легче и изящнее высокие каблуки. Это в любом случае попадание «в десятку». Одежда с пуговицами в два ряда прибавит килограммы, а свитера и водолазки «лишат» шеи. Лишний вес прибавит и одежда с крупными принтами. Ее лучше избегать.

Старше на несколько лет сделает официальная или слишком нарядная одежда.

Внимательно надо подойти и к подбору цвета одежды. Известно, что ярко-зеленая одежда придает лицу красноту, а ярко-красная — зеленоватый оттенок. Брюнеткам лучше не фотографироваться в белом, а блондинкам в черном. Всем подходят темно-синий и бежевый цвета. Учтите, монохромная одежда смотрится выгоднее.

Поза и мимика

Чтобы найти выигрышную позу для фотографии, нужно потренироваться перед зеркалом: встать в полоборота или прямо, отставить ногу сторону или согнуть в колене, опустить руки на бедра или слегка отвести.

Главное — улыбайтесь: широко или с прищуром, нежно или лукаво! Пусть ваши глаза излучают радость!





И напоследок совет от фотографа ИА «Высота 102», профессионала с огромным опытом: «Правильно подобранный цвет одежды, интересная поза — это хорошо. Но, чтобы снимок получился удачным, человек должен быть расслабленным, естественным и с хорошим настроем. Остальное — свет, ракурс, фон — дело рук мастера».



