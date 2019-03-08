Улыбайтесь, вас снимают: как удачно получаться на фото

Общество 08.03.2019 18:41
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08.03.2019 18:41
Не всякая женщина любит фотографироваться, хотя, к примеру, разглядывать снимки прошлых лет занятие приятное: вот какая я была — моложе, стройнее! И не обязательно быть красоткой с голливудской улыбкой, чтобы ваши фото производили впечатление.
Советы, как удачно получаться на фото, предлагает своим читательницам ИА «Высота 102» со ссылкой на портал WomanHit.ru.
Макияж
Макияж должен быть аккуратным, естественным. Щепетильно надо подойти к подбору теней. Учтите — слишком темные прибавляют возраст, а фиолетовые, зеленые, синие зачастую выглядят вызывающе. Кстати, обводка глаз черным сделает глаза меньше. Цвет тонального тона должен сливаться с тоном кожи, пудра — матовая. Свежести лицу придают правильно нанесенные румяна и помада для губ светлых тонов.
Одежда
Одежду для фотосессии надо подбирать в зависимости от фигуры. Обладательницы стройных ног могут одеть короткие юбки, женщинам «аппетитных» форм лучше подобрать одежду свободного покроя. Дополнительно «вытянут» силуэт, сделают фигуру легче и изящнее высокие каблуки. Это в любом случае попадание «в десятку». Одежда с пуговицами в два ряда прибавит килограммы, а свитера и водолазки «лишат» шеи. Лишний вес прибавит и одежда с крупными принтами. Ее лучше избегать.
Старше на несколько лет сделает официальная или слишком нарядная одежда.
Внимательно надо подойти и к подбору цвета одежды. Известно, что ярко-зеленая одежда придает лицу красноту, а ярко-красная — зеленоватый оттенок. Брюнеткам лучше не фотографироваться в белом, а блондинкам в черном. Всем подходят темно-синий и бежевый цвета. Учтите, монохромная одежда смотрится выгоднее.
Поза и мимика
Чтобы найти выигрышную позу для фотографии, нужно потренироваться перед зеркалом: встать в полоборота или прямо, отставить ногу сторону или согнуть в колене, опустить руки на бедра или слегка отвести.
Главное — улыбайтесь: широко или с прищуром, нежно или лукаво! Пусть ваши глаза излучают радость!
И напоследок совет от фотографа ИА «Высота 102», профессионала с огромным опытом: «Правильно подобранный цвет одежды, интересная поза — это хорошо. Но, чтобы снимок получился удачным, человек должен быть расслабленным, естественным и с хорошим настроем. Остальное — свет, ракурс, фон — дело рук мастера».
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