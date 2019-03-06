Происшествия
Главное

В Волгограде ребенок угодил под колеса грузовика

Происшествия 06.03.2019 21:05
356 0
06.03.2019 21:05

Автомобиль ЗИЛ наехал на малолетнего пешехода на пересечении улиц Елецкая и Кузнецкая в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». ДТП произошло сегодня примерно в 16.40. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель грузовика заканчивал проезд перекрестка, когда загорелся зеленый свет. В этот момент 7-летний ребенок побежал через дорогу и угодил под колеса. Мальчик получил черепно-мозговую травму и множественные закрытые переломы костей левой голени. Известно, что несовершеннолетнего сопровождала бабушка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
14976 6
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда
05.02.2019 12:15
11256 11
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи
05.03.2019 09:40
9681 4
Происшествия
06.03.2019 09:04
Происшествия 06.03.2019 09:04
4496 27 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 19:26
Происшествия 05.03.2019 19:26
5744 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 17:08
Происшествия 05.03.2019 17:08
3863 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 16:58
Происшествия 05.03.2019 16:58
8987 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 13:36
Происшествия 05.03.2019 13:36
14976 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 11:16
Происшествия 05.03.2019 11:16
1045 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 09:40
Происшествия 05.03.2019 09:40
9681 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.03.2019 08:01
Происшествия 05.03.2019 08:01
4405 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.03.2019 14:21
Происшествия 04.03.2019 14:21
2480 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.03.2019 13:28
Происшествия 03.03.2019 13:28
1442 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.03.2019 11:03
Происшествия 03.03.2019 11:03
3979 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.03.2019 18:23
Происшествия 02.03.2019 18:23
4923 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.03.2019 10:27
Происшествия 01.03.2019 10:27
1769 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.03.2019 10:09
Происшествия 01.03.2019 10:09
11303 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.02.2019 19:18
Происшествия 28.02.2019 19:18
4139 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:37
В Волгограде пышногрудая 13-метровая красавица-Масленица взволновала рабочихСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажкиСмотреть фотографии
21:05
В Волгограде ребенок угодил под колеса грузовика
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутаты честно высказались о нищете пенсионеров Смотреть фотографииCмотреть видео
18:57
В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатахСмотреть фотографии
17:00
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши» Смотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Почем букетик?: в Волгограде назвали среднюю стоимость цветов к 8 мартаСмотреть фотографии
15:28
Депутаты Волгоградской облдумы оперативно проголосовали против бедности Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде члена «наркопаутины» отправили за решетку на 11 летСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде огромный провал вблизи остановки засыпали пескомСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде сотрудник Росимущества проштрафился на древесинеСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде «Метро Кэш энд Керри» наказали за недостоверную рекламу скидокСмотреть фотографии
13:22
«Можно, если очень хочется?»: власти Урюпинска не отказались от покупки иномаркиСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналкиСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде рейд по маршруткам добавил комфорта жителям Родниковой ДолиныСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениямиСмотреть фотографии
11:48
Военные приступили к пересадке елей на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогамСмотреть фотографии
11:05
В центре Волгограда вешние воды превратили многоэтажку в полуостровСмотреть фотографии
10:49
Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти Смотреть фотографии
10:44
«Самая красивая дама»: в Волгограде чучелу Масленицы навели красотуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде дольщики ЖК «Династия» выставили очередной пикет у областной администрацииСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде у остановки образовался огромный провал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102»ТВ: Жители поселка под Волгоградом требуют закрыть дорогу-убийцу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Чета пенсионеров погибла в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт Смотреть фотографии
17:08
Внимание, розыск!: В Волгограде ищут грабителяСмотреть фотографии
17:03
Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области зверски убит бывший директор школыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 