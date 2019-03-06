В Волгограде ребенок угодил под колеса грузовика

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Происшествия 06.03.2019 21:05
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06.03.2019 21:05
Автомобиль ЗИЛ наехал на малолетнего пешехода на пересечении улиц Елецкая и Кузнецкая в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». ДТП произошло сегодня примерно в 16.40. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель грузовика заканчивал проезд перекрестка, когда загорелся зеленый свет. В этот момент 7-летний ребенок побежал через дорогу и угодил под колеса. Мальчик получил черепно-мозговую травму и множественные закрытые переломы костей левой голени. Известно, что несовершеннолетнего сопровождала бабушка.
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