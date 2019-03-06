Общество

Депутаты Волгоградской облдумы оперативно проголосовали против бедности

Общество 06.03.2019 15:28
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06.03.2019 15:28


Менее получаса понадобилось депутатам Волгоградской облдумы, чтобы одобрить проект федерального закона о новой системе индексации пенсий. Как сообщает ИА «Высота 102», решение было принято единогласно - за проголосовали 27 присутствующих депутатов, еще пять нардепов оставили бюллетени. 
Докладчик Татьяна Бухтина напомнила своим коллегам, что борьба с бедностью - приоритетное направление политики государства, объявленное на послании президента федеральному собранию.  Всего федеральную социальную доплату к пенсиям в регионе получают около 80 тысяч неработающих пенсионеров. Размер их пенсии не дотягивает до прожиточного минимума - это 8568 рублей. Социальная доплата для них - возможность "дожить" до минимума. Реальная доплата, которую получат пенсионеры по новому закону, составит около 700 рублей. 
Выступление Татьяны Бухтиной вызвало дискуссию об уровне жизни пенсионеров. Прозвучали самые разные мнения. Выступила даже член совета Федерации Елена Попова.
Напомним, сегодня депутаты регпарламента собрались на экстренное заседание по призыву Госдумы  с единственным вопросом в повестке дня. Накануне, 5 марта, совет Государственной думы рассмотрел документ, после чего его оперативно разослали по регионам для обратной связи. Областная дума должна одобрить проект закона и направить соответствующее постановление в нижнюю палату парламента страны. Закон во всех трех чтениях будет утвержден до 21 марта. 
Новый порядок предусматривает установление социальных доплат для тех граждан, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Следующий шаг – увеличение размера пенсий. При этом индексация не должна привести к уменьшению сумм предоставляемых социальных доплат.
Ранее, напротив, получалось так, что при индексации пенсии одновременно снижалась социальная доплата. В результате пенсионер получал на руки сумму примерно такую же, как и раньше. Закон будет принят задним числом: пенсии пересчитают с 1 января, а ЕДВ - с 1 февраля текущего года.
Напомним, летом прошлого года депутаты Волгоградской облдумы поддержали и другую федеральную инициативу, связанную с повышением пенсионного возраста. 

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